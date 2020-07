OSIMHEN NAPOLI – Come si apprende quest’oggi dal quotidiano Tuttosport, l’obiettivo del mercato azzurro forse più vicino a vestire la maglia del Napoli per la prossima stagione, il centravanti 21enne Victor Osimhen del Lille, dopo due giorni di “vacanze napoletane” per conoscere meglio la possibile futura destinazione, avrebbe dato il placet per il trasferimento. In sostanza, secondo la testata, Osimhen ha detto sì al Napoli!

Il quotidiano ripercorre le tappe percorse dal nigeriano in questi ultimi due giorni, dal suo arrivo a Capodichino fino agli eventi della giornata di ieri, ipotizzando il rientro del giocatore con tutti i suoi accompagnatori per quest’oggi. Napoli che quindi potrà approfondire i discorsi col Lille, anche se una prima offerta pare già essere arrivata al club francese.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione in merito:

OSIMHEN NAPOLI, UN SOPRALLUOGO CONVINCENTE

“Perché questa vacanza-lampo nella città della squadra che maggiormente lo sta cercando? Per capire il contesto nel quale dovrebbe venire a giocare, e rendersi conto che Napoli è una delle città al mondo dove può essere molto bello vivere“.

“Enigma numero due: è stato o no a casa di Rino Gattuso per due ore nella serata di martedì? A quanto pare no, a cena dal coach c’era il ds Giuntoli che ha sentito Osimhen telefonicamente per presentargli a voce quello che potrebbe essere il suo prossimo allenatore“.

“Enigma numero tre: avrà davvero incontrato anche il presidente De Laurentiis? Vox populi racconta che Osimhen si sarebbe imbarcato su di uno yacht per arrivare a Capri ed incontrare anche il suo prossimo presidente“.

Victor Osimhen (21), centravanti nigeriano del Lille

“La sua sortita partenopea dovrebbe concludersi oggi, dopo pranzo, con il rientro a Nizza con lo stesso aerotaxi che martedì aveva portato a Napoli lui, i due agenti e le tre compagne. Se ne andrà con un’ottima impressione su Napoli e con il placet affinché il Napoli possa trovare l’accordo con il Lille. De Laurentiis e Lopez potranno sentirsi e chiudere il passaggio di Osimhen al Napoli per 40 milioni cash, più il cartellino di Ounas“.