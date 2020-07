Freund, ds Salisburgo: “Szoboszlai potrebbe giocare con noi anche il prossimo anno, vedremo cosa succederà”

Christoph Freund, direttore sportivo del Red Bull Salisburgo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Austria. Il direttore sportivo si è soffermato in particolare su Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000 nel mirino del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Qualche giocatore potrebbe salutarci e farci aprire le porte a qualche nome nuovo, ma non ci sarà nessuna rivoluzione. Per far crescere il club è questo il nostro modo di lavorare. Nei prossimi anni Szoboszlai sarà uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Se continua così, gli si potrà aprire qualsiasi porta. Non so cosa succederà nel suo futuro, ma potrebbe restare con noi almeno un altro anno. Non abbiamo deciso nulla, vedremo cosa succederà nel corso del mercato. È un giocatore speciale, sono sicuro che avrà una grande carriera”