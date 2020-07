OSIMHEN NAPOLI – Victor Osimhen, centravanti nigeriano di 21 anni in forze al Lille, autore di 18 reti in 38 presenze stagionali al primo anno in Francia, è sempre più vicino al vestire la casacca del Napoli per la prossima annata. Il club partenopeo ha cercato di incantarlo, aiutato dalla bellezza stessa di Napoli, per convincerlo a scegliere il Vesuvio rispetto alla miriade di posti dove potrebbe altrimenti accasarsi (viste le tante estimatrici del calciatore).

Beh, Napoli è riuscita ancora a incantare, sorprendendo lo stesso Osimhen, come riporta oggi anche il noto quotidiano La Repubblica. Il centravanti nelle prossime ore tornerà in Francia, con il sì a Napoli e all’avvio delle trattative col Lille. Anche il suo agente e cognato Osita Okolo ha più volte ribadito, aggiornando la stampa, quanto gli sia piaciuta la città, e riferisce che il suo assistito sceglierà definitivamente dove giocare al più presto. Napoli, ad ogni modo, ha fatto ancora un’ottima impressione, mentre il Napoli, con De Laurentiis a Capri, ha già rivolto una prima offerta al calciatore

Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

OSIMHEN NAPOLI, AL PIÙ PRESTO LA SCELTA DEFINITIVA

“Il Napoli ha offerto un quinquennale sostanzioso (da 2,5 milioni di euro a salire) con tanti bonus da centrare in base agli obiettivi raggiunti. Osimhen ha ascoltato e il progetto lo ha già sedotto. Ci ha pensato Gattuso martedì sera. Convincente ed appassionato“.

“Dopo le due telefonate durante il lockdown, la cena è servita a sviscerare tutti gli aspetti pratici. «Victor cerca un progetto importante per crescere tanto. Vuole giocare e mettersi in mostra», spiega Osita Okolo, il cognato che fa parte dell’entourage del bomber che in Francia paragonano a Didier Drogba“.

Victor Osimhen (21, in foto con la maglia color verde chiaro), diretto verso Capri

“Lui non è a Napoli, ma è costantemente informato sul blitz in città. «Gli è piaciuta tanto, ha potuto anche visitarla e quasi certamente continuerà ancora nelle prossime ore». Sulla decisione finale non si sbilancia. «Lo farà lui al più presto»“.

“La concorrenza inglese resta sullo sfondo (Tottenham in primis), ma il Napoli è convinto di aver giocato le carte giuste per spuntarla e assicurarsi un gioiello di prim’ordine per sostituire Arek Milik, la cui cessione è certa“.