LIVE – Atalanta-Napoli, le scelte di Gattuso: tornano Ospina, Zielinski e Politano! Le formazioni ufficiali

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli, match valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A. I partenopei si giocano una grossa fetta delle residue speranze di riaprire la corsa al quarto posto, per farlo la squadra di Gattuso dovrà strappare via i 3 punti dalla contesa con la formazione di Gasperini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

QUI GLI AGGIORNAMENTI: