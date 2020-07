Szoboszlai Napoli è più che una suggestione di mercato, un nome di squadra inserito in un listone di tante pretendenti. Non sembrava un nome caldo, né un semaforo verde per il Napoli che di solito non si invischia in aste di mercato. Eppure, lo scenario sembra cambiato radicalmente. Secondo quanto rivelato infatti da Sky Calcio Show, nella figura di Gianluca Di Marzio, gli azzurri sarebbero molto più vicini del previsto.

SZOBOSZLAI NAPOLI, INCONTRO IN ARRIVO

Il noto esperto di mercato sostiene che sia previsto un incontro tra la società e l’entourage del calciatore. Dominik Szoboszlai è seguito da mezza Europa e il Napoli dovrà affrettare i tempi. Non c’è d’altronde da trattare con il Salisburgo, proprietaria del cartellino.

L’ungherese ha infatti una clausola rescissoria nel contratto da 25 milioni. Una cifra che sembra veramente bassa nelle valutazioni gonfiate che si fanno oggi dei calciatori. Ma chi è Dominik Szoboszlai?

CHI È DOMINIK SZOBOSZLAI

Centrocampista classe 2000, ha già bruciato ogni tappa possibile. Sa fare l’interno di centrocampo, il trequartista, a ridosso delle punte, e l’esterno a sinistra. È ben formato fisicamente e ha una discreta visione di gioco. In quanto a numeri, 37 presenze stagionali tra campionato, già vinto, Champions League, Europa League e coppa nazionale. Bottino: 10 goal e 16 assist. Classe 2000, non è un attaccante: vale la pena ricordarlo.

SZOBOSZLAI NAPOLI

Su di lui c’è anche il Milan, con una pista che per ora si è raffreddata. Dopo un assalto sferrato da Boban a gennaio, i rossoneri hanno mollato la presa visti gli avvicendamenti dirigenziali e quelli prossimi in panchina. Ecco spuntare il Napoli, che sfida Liverpool e PSG offrendo a Szoboszlai una possibilità allettante: una maglia da titolare. L’ungherese, infatti, nello scacchiere di Gattuso potrebbe collocarsi sul centro-destra, prendendo il posto del partente Allan.

Da ricordare che Szoboszlai ha già affrontato il Napoli, in Europa League e Champions, tra questa stagione e la scorsa.