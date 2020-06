SportItalia – Osimhen tornato in albergo: il giocatore resterà anche domani a Napoli

Nel corso dello “Speciale Calciomercato” di SportItalia, l’inviato da Napoli, Manuel Parlato, ha rivelato gli ultimi spostamenti nella prima giornata napoletana di Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cena a Piazza dei Martiri a base di pesce insieme alla fidanzata per Osimhen. Tantissime telefonate da parte della comunità nigeriana in albergo per incontrare il giocatore”.

“Il classe ’98, resterà in città due notti quindi qualcosa in più di una semplice vacanza ma per definire i dettagli della sua prossima avventura. Ora il giocatore è tornato in albergo”.