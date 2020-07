Il Giornale – De Laurentiis vuole togliere il segnale a Sky: continua la discussione con De Siervo

Sky non paga l’ultima rata? Via il segnale e partite non più sulla piattaforma. L’idea della Serie A, o meglio, di alcuni presidenti, su tutti Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli.

Infatti, come rivela Il Giornale, l’imprenditore romano è determinato a “spegnere” il segnale nei confronti di Sky appena maturerà il periodo non coperto dal pagamento dell’ultima rata creando ulteriore problema al broadcaster, già inadempiente nei confronti degli abbonati.

Inoltre, accesa discussione con l’amministratore delegato Luigi De Siervo. Per chi ha assistito al battibecco, rivela che questo botta e risposta sia stato “molto antipatico”.