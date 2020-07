Auriemma avvisa Milik: “Se il Napoli si incavola, rischia di fare una stagione in tribuna”

Arek Milik vuole andare via. L’accordo tra l’attaccante e il Napoli per il rinnovo contrattuale, non è stato trovato. Il calciatore piace alla Juventus e anche altri club, ma secondo le ultime voci, i bianconeri sono i più quotati per prenderlo.

Il presidente De Laurentiis non si smuove dalla sua richiesta: 50 milioni di euro. Intanto, Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport, tramite Twitter, dice la sua sul fatto che la Juventus stia spingendo per non far rinnovare il contratto all’ex Ajax e prenderlo a parametro zero l’anno prossimo:

“Se il Napoli si incavola, il polacco rischia di fare una stagione in tribuna”