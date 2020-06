L’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo portale ufficiale ha parlato della trattativa del Napoli per Victor Osimhen.

“Il Napoli sta lavorando da oltre 40 giorni su Osimhen, lo vuole a ogni costo, ritiene che sia il profilo perfetto per l’apertura di un nuovo ciclo. Gattuso stravede al punto che avrebbe cambiato idea soltanto se la Lazio avesse messo sul mercato un certo Ciro Immobile. Cosa che non avverrà, quindi ben venga Osimhen” si legge. C’è la volontà che l’affare si chiuda anche di Gerard Lopez. “Osimhen aveva detto sì agli azzurri un mese fa, il Napoli ha messo in preventivo di spendere almeno 45-50 milioni per il cartellino” scrive l’esperto di mercato. Il giocatore oggi è stato in giro per Napoli: Pedullà sul suo portale fa sapere che nel pomeriggio ha incontrato Giuntoli. “La tavola è imbandita, apparecchiata e bisogna soltanto sedersi…” conclude.