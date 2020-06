VIDEO SN – Osimhen lascia l’Hotel Britannique: l’attaccante pronto ad incontrare Gennaro Gattuso

Continua il soggiorno di Osimhen a Napoli: l ‘attaccante, resterà a cena stasera in città come rivelato da “Radio Kiss Kiss Napoli“, Il giocatore ha deciso di passare un giorno in città per capire come vivere se le trattative tra Napoli e Lille dovessero andare a buon punto.

Pochi minuti fa, l’attuale attaccante del Lille ha lasciato l’Hotel Britannique in compagnia dei suoi agenti. E come rivelato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, pare che il giocatore si stia dirigendo ad incontrare Gennaro Gattuso.

IL VIDEO

Dal nostro inviato Lorenzo Gentile.