Maggio: “Non vedo l’ora di tornare al San Paolo. Vigorito sta realizzando una squadra competitiva per la Serie A”

Cristian Maggio, difensore del Benevento ed ex del Napoli ha rilasciato alcune parole a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

BENEVENTO IN SERIE A, LE DICHIARAZIONI DI MAGGIO

“È un’emozione indescrivibile, a 38 anni sono felice come un bambino. Abbiamo fatto qualcosa di irreale battendo record su record ed è stupendo concludere il campionato così. Non si dimenticano i 10 anni trascorsi a Napoli, spero di tornare al San Paolo con i miei compagni, sarà un’emozione unica per me.

Gattuso e Inzaghi pensano da calciatori, fanno parte del gruppo. I risultati che si ottengono sono frutto di lavoro.

Il napoletano rimarrà sempre nel mio cuore, vivo in Campania da dodici anni. All’inizio fu difficile ambientarmi, poi ho trovato un feeling stupendo con Napoli e successivamente con Benevento. In serie A vogliamo restarci per tanto. Tre anni fa fu un campionato difficile, ma fu comunque un’esperienza. Vigorito sta creando una squadra competitiva”.