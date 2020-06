Dalla Francia – Napoli pronto a tutto per Osimhen e Gabriel: offerta da 105 mln al Lille!

L’arrivo di Osimhen quest’oggi a Napoli ha scatenato le voci su un possibile arrivo dell’attaccante del Lille in maglia azzurra la prossima stagione. Dalla Francia arrivano notizie anche di un’offerta del club azzurro non solo per l’attaccante ma anche per il difensore centrale Gabriel.

Secondo quanto riportato dal portale francese “Le10Sport“, il Napoli avrebbe pronta un’offerta da presentare al Lille di ben 105 milioni di euro. Gli azzurri offrirebbero 80 milioni per l’attaccante e 25 per il centrale.

Nelle ultime ore, pare inoltre che per Osimhen si sarebbe fatta avanti anche l’Inter di Antonio Conte.