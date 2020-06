Dalla Spagna arriva la conferma: l’Atletico Madrid rinuncia a Cavani, la Roma pronta ad acquistarlo

LA ROMA IN POLE POSITION PER CAVANI

Nonostante la grossa cifra richiesta da Edison Cavani – 12 milioni di euro netti a stagione per 3 anni -, in Spagna si pensa sia la Roma in pole position per l’acquisto dell’attaccante che sarà svincolato a zero dal Paris Saint-Germain.

A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS, evidenziando come la proposta della Roma sia in questo momento la più intrigante per Cavani. L’Atletico Madrid, invece avrebbe deciso di abbandonare la pista che porta all’uruguaiano.

CAVANI-ROMA, L’IMPEDIMENTO

La Roma non potrebbe permettersi Cavani, poiché ha un bilancio in rosso di 126 milioni di euro. La dirigenza però, vorrebbe risollevare la situazione, a tal punto da proporre Dzeko.