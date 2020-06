Radio Kiss Kiss, De Maggio svela: “Se il Napoli offrisse a Immobile lo stesso ingaggio di Koulibaly, verrebbe di corsa”

Ciro Immobile al Napoli. In tanti sognano, in tanti lo sperano, ma la trattativa non è ancora nata ed è molto complicata.

Ad alimentare le speranze dei tifosi partenopei, ci pensa Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss, il quale, in diretta a Radio Goal, dichiara:

“Se il Napoli offrisse a Immobile lo stesso ingaggio di Koulibaly, lui verrebbe di corsa. A quel punto però, ci sarebbe da trattare con Lotito”.