Prandelli è sicuro: “A Gattuso il voto più alto che si può dare. L’Atalanta l’avversario più duro in questo momento”

Cesare Prandelli, ex ct dell’Italia, è intervenuto a Radio Kiss Kiss dove ha parlato di Gattuso, del Napoli e della prossima sfida contro l’Atalanta.

Ecco le sue parole:

“A Gattuso darei il voto più alto che si può dare. Ha cercato di riunire un gruppo squadra che si stava perdendo, lasciando stare aspetto tattico e gioco. Il Napoli ha dimostrato di saper giocare negli ultimi anni, poi ogni allenatore gioca a modo suo, ma lui ha dato serenità alla squadra.

I giocatori devono essere funzionali al tuo progetto. Al Napoli mancava il regista e chi dava equilibrio, Gattuso li ha voluti e il sistema di gioco funziona.

Atalanta? I numeri vanno letti sempre dopo le partite. Una partita da vedere, da godere, due squadre che stanno bene, hanno mentalità vincente. Affrontare l’Atalanta in questo momento è molto complicato, hanno acquisito una mentalità sul lavoro fisico, sull’intensità. Sarà una gara dura, ma affascinante.

Atalanta può vincere la Champions League? Io ci credo, lo sto dicendo da settimane. In partita secca può vincere con qualsiasi squadra, anche con quelle blasonate, che non la conoscono molto. Quando c’è serenità e tranquillità, puoi fare tutto. Potrebbe essere una cosa straordinaria anche per Bergamo, per la città”.