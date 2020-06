Napoli su Under: trattativa aperta, gli azzurri sono disposti a spendere 25 milioni

UNDER NAPOLI – Callejon ha rinviato il suo addio: l’accordo trovato in extremis con il presidente De Laurentiis gli permetterà di vestire la maglia azzurra fino al 31 agosto. Poi le strade, probabilmente, si divideranno.

L’edizione odierna de La Repubblica fa sapere che il Napoli sta lavorando al sostituto: “Ha cominciato la trattativa con la Roma per Cengiz Under. Non c’è ancora accordo sulla valutazione: gli azzurri sono disposti a spendere 25 milioni di euro“.