Insigne non digerisce il cambio in Napoli-Spal: spunta il gesto di Gattuso

Lorenzo Insigne ieri contro la Spal ha conquistato la 200esima vittoria con la maglia azzurra: prima che finissero i 90′ però qualcosa è andato storto. Al 64′ Gattuso ha fatto il suo primo cambio della partita: il tecnico ha inserito Milik e Lozano al posto di Mertens ed Insigne.

L’edizione odierna de Il Mattino svela che al capitano, quel cambio, non è andato giù. “L’espressione di Insigne non ha bisogno di chissà quali interpretazione, tradisce la voglia di continuare a stare in campo. Lorenzo è fatto così. Viene sostituito e il fatto non gli va giù. Pazienza. È solo una frazione di secondo, un momento: poi si siede in panchina, e da lì vede la fine della gara” sono le parole del quotidiano. Gattuso però, a fine partita, con il suo gesto si è fatto ‘perdonare’. In conferenza stampa ha espresso ottime parole per il calciatore napoletano.