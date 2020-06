Rinnovo vicino per Zielinski e Maksimovic, Hysaj verso la permanenza: potrebbe andare via Malcuit

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione sulla questione rinnovi in casa Napoli. Il quotidiano partenopeo ha inoltre parlato di altre questioni legate ai contratti in scadenza di alcuni calciatori azzurri, soffermandosi sul loro futuro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Vicina alla fumata bianca la questione riguardante il rinnovo di Piotr Zielinski, mancano solo alcuni piccoli dettagli da definire. Prolungamento fino al 2024 (con opzione per il 2025) a 3 milioni l’anno per il polacco. Napoli che conclude quindi un altro rinnovo fondamentale dopo quello di Mertens. Altro rinnovo in chiusura è quello di Nikola Maksimovic, che con l’arrivo di Gattuso ha mostrato si saper giocare ad altissimi livelli. Anche il suo contratto scade al termine della prossima stagione, si lavora per un prolungamento triennale”.

“Scade nel 2021 anche il contratto di Elseid Hysaj, che sembrava completamente fuori progetto ed invece con Gattuso ha risalito le gerarchie. A farne le spese potrebbe essere Malcuit, che a causa di un infortunio grave è scivolato indietro rispetto al terzino albanese. Sull’out di sinistra si farà una valutazione sul futuro di Faouzi Ghoulam, dipenderà dalle certezze che fornirà l’algerino fino al termine della stagione. In scadenza il prossimo anno anche il contratto di Llorente, che piace molto al Benevento”.