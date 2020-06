Probabili formazioni Napoli-SPAL, rivoluzione negli azzurri: sette cambi rispetto al Verona

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna, il Napoli ha preparato una rivoluzione per la sfida di stasera con la SPAL. Gennaro Gattuso infatti ha deciso di far ruotare i suoi giocatori in vista del doppio scontro diretto con Atalanta e Roma. Secondo La Rosea saranno ben sette i nomi nuovi dal primo minuto rispetto alla sfida con l’Hellas Verona.

Tra i pali tornerà Meret, mentre in difesa dovrebbero tornare Manolas e Mario Rui. Il centrocampo sarà completamente nuovo rispetto alla sfida di Verona, dovrebbero partire titolari Fabián, Lobotka ed Elmas. In attacco confermato Milik visti i lievi acciacchi di Mertens, mentre Callejon prenderà il posto di Politano.

Di seguito la probabile formazione del Napoli:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabián, Lobotka, Elmas; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso