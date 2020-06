Napoli, ritiro a Castel di Sangro: l’ufficialità entro la prossima settimana

Il Corriere del Mezzogiorno all’interno dell’edizione odierna ha scritto a proposito del ritiro pre stagionale del Napoli. Quest’anno con ogni probabilità non si terrà nella “solita” sede di Dimaro bensì a Castel di Sangro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È stato stipulato l’accordo tra il Napoli, la Regione Abruzzo e il Comune di Castel di Sangro. Il ritiro è previsto per la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di Settembre. Tutti i dettagli dovrebbero essere formalizzati nel corso di questa settimana e la prossima dovrebbe arrivare l’ufficialità. L’accordo sarà valido solo per quest’anno, viste le circostanze eccezionali. La promessa del Napoli è però quella di valutare la situazione in futuro per altre sinergie”.