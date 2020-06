Milik e Mertens diffidati, rischiano di saltare l’Atalanta: Gattuso potrebbe ricorrere a Llorente a gara in corso

Il Corriere del Mezzogiorno, all’interno dell’edizione in edicola oggi, ha focalizzato l’attenzione sulla prudenza che dovrà avere Gattuso stasera contro la SPAL.

Come riportato dal quotidiano infatti, sia Mertens che Milik sono diffidati e con un’ammonizione salterebbero la sfida con l’Atalanta. Per questo motivo Rino Gattuso starebbe pensando alla mossa Llorente a gara in corso. Oltre ad evitare un’ammonizione pesante, schierare Llorente consentirebbe ai due attaccanti principali un maggiore riposo. Non è cosa da poco, visto il tour de force che attende gli azzurri”.