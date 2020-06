Emozionante lettera di un tifoso: “Sono del Nord e tifo Napoli, chiedo ai calciatori di cantare ‘Figli del Vesuvio!'”

L’assenza di tifo negli stadi rende diverse le partite di calcio. Senza trasporto, quasi senz’anima. E il Napoli, da sempre da sempre supportato da una delle tifoserie più “calde” al mondo, sentirà più di altre l’assenza dei supporters al San Paolo.

Ecco perché un tifoso ha scritto una lettera alla redazione di SpazioNapoli avanzando una proposta per riaccendere, almeno in parte, quel connubio che da sempre lega la squadra azzurra alla propria tifoseria. Di seguito la lettera:

“Sono un tifoso del Napoli del nord, un polentone, senza radici nel sud, ma con tanto affetto e amicizie nel cuore in meridione.

Da qualche anno tifo Napoli, l’ho scelto invogliato dagli amici, invitato a conoscere città e cucina tramite il calcio.

Qualche anno fa il Napoli mi ha permesso di riavvicinarmi a mio padre prima che mancasse.

In quel momento ero affascinato e ho sempre creduto nel gruppo:

nel genio di Zielinski dal suo arrivo, assieme a l’irruenza di Rog;

nella dedizione​ di Hamsik, nel sorriso e nella grinta di Mertens.

Ho creduto in Maksimovic fin da quando è entrato col Benfica;

nell’occhio nervoso di Mario Rui, in Lorenzo, criticato e criticato, che segna da fuori con la Fiorentina e l’Udinese; in Koulibaly che subisce razzismo, così come la città (cori razzisti, non offese territoriali, si dovrebbe prendere responsabilità e consapevolezza di quanto avviene).

Mi sono innamorato della maglia azzurra.

E me ne sono innamorato grazie alla gente di Napoli, agli amici che mi hanno portato al San Paolo, a quelli che, conosciuti sul treno per Fuorigrotta, ci hanno accompagnato al nostro settore, a quelli che in curva mangiavano la frittata di pasta, e altre prelibatezze negli sportini portati da casa, in un caldo Agosto del preliminare col Nizza.

Questo vorrei chiedere al presidente De Laurentiis e alla SSC Napoli:

quando vinciamo, a fine partita, potreste far risuonare il San Paolo del coro “Figli del Vesuvio”.

Registratelo con le tifoserie, registratelo con le persone per strada, con le voci dei bambini, portate quelle voci nello stadio, e quel coro ai nostri cuori, e verso il cielo a quelli che non ci sono più“.

E noi di SpazioNapoli non possiamo che appoggiare questa proposta!