Fabián prende in giro Mertens: “Non mi ringrazierai mai abbastanza per quell’assist al bacio”

Il Napoli ha battuto la SPAL con il risultato di 3-1. Tra i miglior in campo sicuramente c’è Fabián Ruiz, che ha regalato due assist ai propri compagni. A questo proposito il centrocampista spagnolo ha esultato “sfottendo” Mertens sul proprio profilo Instagram ufficiale. “Contento per la vittoria e la bella prestazione della squadra Dries Mertens non mi ringrazierai mai abbastanza per questo assist al bacio” ha scritto lo spagnolo.

Di seguito il post pubblicato da Fabián Ruiz sul proprio account Instagram ufficiale: