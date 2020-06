Condò: “Con Gattuso nessuno vuole più andare via da Napoli! Atalanta? Una delusione”

Il giornalista e opinionista Paolo Condò ha rilasciato alcune parole in studio a Sky sul Napoli, in particolare sui calciatori. Di seguito quanto evidenziato:

“Quando Ancelotti venne esonerato, il Napoli era una rosa in evidente dissoluzione, a tal punto che con l’arrivo di Gattuso vennero presi calciatori come Demme, Lobotka e Petagna per colmare le probabili partenze. Adesso Mertens ha rinnovato e con lui si aspettano altri rinnovi a breve. Anche su Milik c’è qualche possibilità. Ovvio che qualcuno dovrà vendere però, il risultato di Gattuso è che nessuno vuole andare più via da Napoli“.

“L’Atalanta è deludente. Per me è una squadra da Scudetto, ha perso contro la Spal in casa, con il Cagliari nel momento del grande Cagliari, contro il Torino alla seconda di campionato. Ha perso molti punti per strada. In Champions non ha limiti”.

CON SARRI, LA CESSIONE DI KOULIBALY E L’ESORDIO DI MAKSIMOVIC

“Quando feci l’intervista con Sarri parlai dello spogliatoio. C’era una gran fiducia, si parlava già della cessione di Koulibaly e Sarri già aveva fiducia in Maksimovic. Era convinto che potesse sostituire Koulibaly in modo perfetto. Alla fine ci sta arrivando”.