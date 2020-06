Probabili formazioni Napoli-SPAL: cinque cambi rispetto alla sfida con il Verona

La Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-SPAL. La sfida è in programma per domenica sera alle 19:30 ed è valida per la 28ª giornata di Serie A.

La Rosea riporta la possibilità di una mini-rivoluzione rispetto alla sfida con l’Hellas Verona. Si va infatti verso una formazione con cinque cambi rispetto all’undici iniziale che ha battuto gli Scaligeri. Dovrebbe tornare Meret tra i pali, così come Mario Rui sulla fascia sinistra di difesa. A centrocampo Lobotka e Fabián dovrebbero dare il cambio a Demme e Allan. In attacco invece probabile il ritorno di Mertens da titolare, che sembra aver smaltito gli acciacchi fisici.

Di seguito la probabile formazione secondo la Gazzetta dello Sport:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso