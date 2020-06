Osimhen-Napoli, Giuntoli spazientito dall’entourage del giocatore: non ha intenzione di pregarli

Raffaele Auriemma ha rivelato un importante retroscena di mercato riguardante il Napoli all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport. Di seguito i passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Per quanto riguarda il mercato, gli acquisti verranno effettuati solo dopo aver ceduto, unica eccezione il ruolo dell’attaccante centrale. I due nomi più caldi sono i soliti: Osimhen e Immobile. Per l’attaccante della Lazio è prevista all’orizzonte una trattativa logorante con il club biancocelesti, che il Napoli vorrebbe evitare. Sul fronte Osimhen invece, Giuntoli sembra aver perso la pazienza nei confronti dell’entourage del calciatore. Il direttore sportivo azzurro è in piena trattativa con il Lille, ma non è più disposto a pregare gli agenti di Osimhen per convincerli che Napoli sia il progetto giusto”.