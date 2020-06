Hysaj potrebbe rimanere a Napoli: De Laurentiis non è più convinto di trattenere Malcuit

Si aprono nuovi scenari sul futuro di Elseid Hysaj. Secondo quanto riportato da Tuttosport il terzino albanese potrebbe infatti rimanere a Napoli, con tanto di rinnovo di contratto.

Sarebbe un qualcosa di davvero clamoroso, dopo due anni di tira e molla e di cessione che sembrava ormai certa al termine del contratto. Con Gattuso però sono mutati gli scenari e la permanenza del terzino ex Empoli non è così impossibile. Inoltre De Laurentiis non sarebbe più tanto convinto di voler cedere Hysaj per far posto a Malcuit. Il terzino francese sta recuperando da un brutto infortunio e l’idea di dovergli fare spazio cedendo Hysaj non convince appieno il patron azzurro.