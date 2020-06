Cambia tutto per il futuro di Ghoulam, Gattuso lo stima molto: non è scontata la cessione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbero nuovi sviluppi per il futuro di Faouzi Ghoulam con la maglia del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“A breve Jorge Mendes, agente di Ghoulam ma anche di Gattuso, farà un nuovo controllo sulla situazione legata al futuro del terzino algerino. Il Napoli non ha ancora deciso se Ghoulam farà ancora parte del progetto azzurro nella prossima stagione. Già questo basta però per cambiare lo scenario. Fino a qualche settimana fa infatti il futuro di Ghoulam sembrava lontanissimo da Napoli, con Mendes che avrebbe dovuto piazzare un ingaggio pesante da 3 milioni di euro”.

“Le cose però sono cambiate, Ghoulam ha voglia di tornare ai suoi standard e Gattuso lo stima profondamente. Per questo motivo il direttore sportivo Giuntoli sta prendendo tempo, vuole parlarne a fine stagione. Il verdetto in questo modo arriverà dal terreno di gioco: solo il campo deciderà se Ghoulam potrà rimanere in maglia azzurra” .