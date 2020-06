Dossena: “Partenza Ghoulam? Se potessi scegliere un sostituto per il Napoli direi Gosens!”

Andrea Dossena, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla squadra partenopea e a quali potrebbero essere i colpi di mercato per la prossima stagione:

“Credo che il Napoli abbia un’ampia scelta per quanto riguarda i terzini. Qualora dovesse andare via Ghoulam, il nome che consiglierei agli azzurri è Gosens dell‘Atalanta. Il calciatore bergamasco sta disputando una stagione pazzesca e sarebbe un rinforzo top per la compagine azzurra”