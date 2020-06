Chiariello: “Ancelotti? Che rammarico! Anche chi non tifa Lazio deve sperare vinca lo scudetto altrimenti diventa un mortorio!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo in cui ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Siamo al solito punto: Juventus a +7 dalla seconda in classifica. Settimana scorsa dissi “giù le mani da Sarri” perché quello che ha fatto a Napoli è straordinario. Sentirlo trattare all’improvviso, come lo scemo del villaggio, mi dà fastidio. L’ex azzurro ha dei limiti enormi e qualcuno ha provato a dirlo, sotto voce, anche quando era sulla panchina azzurra. Oggi a Napoli è diventato il nemico, è l’uomo sbagliato al posto sbagliato, non è uomo da Juventus. Quest’anno il rammarico è su Ancelotti che doveva approfittare di questa Juve. Anche chi non vuole che vinca la Lazio lo scudetto, deve tifare per la Lazio, altrimenti diventa un mortorio”.