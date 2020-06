La Gazzetta svela il retroscena su Callejon: ci teneva tantissimo a finire la stagione per un motivo

La Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha dedicato uno spazio al “prolungamento di contratto” di Josè Callejon, che potrà quindi terminare la stagione in azzurro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Callejon, attraverso il suo procuratore Quilòn ha chiesto unicamente una copertura assicurativa, perchè in caso di infortunio si ritroverebbe senza squadra per la prossima stagione. Si stanno limando gli ultimi dettagli da questo punto di vista, ma una cosa è certa: la partita di domani con la SPAL non sarà l’ultima di Callejon con la maglia azzurra. Josè potrà quindi trinare la stagione con il Napoli e poi concludere il suo ciclo dando una mano in Champions League, ci tiene tantissimo”.