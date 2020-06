La proposta dell’Atletico Madrid per arrivare a Milik: Diego Costa più conguaglio. La risposta di De Laurentiis

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha dedicato uno spazio al mercato del Napoli ed in particolare al possibile addio di Arek Milik al termine della stagione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Juventus, attraverso la figura di alcuni intermediari, gli ha offerto un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Napoli. L’Atletico Madrid ha pareggiato economicamente l’offerta presentata dalla Juve al calciatore polacco, ma anche in questo caso non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Napoli. I Colchoneros avrebbero in mente una strategia: offrire per Milik uno scambio con Diego Costa più un conguaglio economico. L’attaccante spagnolo però non rientra in alcun modo nei parametri di De Laurentiis: né per età, né per ingaggio”.