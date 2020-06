Ass. Borriello: “Nessuna coreografia in programma domani, ormai ci stiamo abituando al silenzio negli stadi”

Ciro Borriello, assessore dello Sport, ha parlato ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla partita di domani in programma allo stadio San Paolo. Ecco quanto riportato:

“Quello che è successo a Mondragone ha sconvolto un po’ tutti, il virus c’è ed è anche violento. Il San Paolo è pronto per domani, così come tutti gli impianti sportivi. Effetti? No, al momento non c’è nulla, neanche coreografie in programma. Per creare il tifo ci sarebbe bisogno di un dj ma ormai ci stiamo abituando anche al silenzio all’interno degli stadi. Finale di Europa League fattibile al San Paolo se venissero aggiustate piccolissime cose che mancano”.