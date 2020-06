Sono state rese note le designazioni arbitrali ufficiali per tutte le sfide di Serie A. Sarà Pairetto il fischietto designato per la sfida tra Napoli e SPAL, in programma domani sera alle 19:30 al San Paolo. Di seguito la designazione completa per il match degli azzurri:

ARBITRO: Pairetto

ASSISTENTI: Fiorito – Caliari

QUARTO UOMO: Marini

VAR: Nasca

AVAR: Longo