Rinnovi in casa Napoli, manca solo l’annuncio per Zielinski e Maksimovic. Gattuso ha fatto cambiare idea ad Hysaj

Alfredo Pedullà nel suo consueto aggiornamento di mercato, in diretta su Sportitalia, ha parlato del futuro di alcuni giocatori azzurri, in merito ai rinnovi.

Pedullà in particolare ha parlato di tre giocatori del Napoli. Per due di loro manca solo l’annuncio, per il terzo invece la situazione sembra essere più complessa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per quanto riguarda i rinnovi del Napoli, Zielinski rinnova, manca solo l’annuncio. Idem per Maksimovic, anche per lui manca solo l’annuncio. Cambia qualcosa per Hysaj, era un no per il rinnovo fino a poco fa, è in scadenza, adesso è diventato un ni perché lui sta bene con Gattuso e se ne può parlare“.