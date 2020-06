Il futuro di Arek Milik sembra essere sempre più lontano da Napoli. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: il polacco sembra destinato a diventare protagonista di un’operazione composita.

Il quotidiano fa sapere che c’è stata una riunione a Castel Volturno ieri: si sono incontrati Pantak, il manager di Milik, Giuntoli e Gattuso. I margini di rinnovo sono davvero esigui, la volontà è quella di cambiare aria: risulta ancora difficile però capire quale sarà la nuova casa di Arek.

MILIK NAPOLI, CHI SONO LE PRETENDENTI

“Sono cinque le offerte recapitate all’entourage di Milik: Juve, Milan e Roma in Italia, Atletico Madrid in Liga. Il Napoli, di fondo, è intenzionato a chiedere una cinquantina di milioni di euro per lasciarlo andare“, queste le parole del giornale.