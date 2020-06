Un bel gesto ha visto coinvolto Diege Demme. Il numero 4 del Napoli ha regalato una propria maglia autografata al sindaco di Scandale, paese in provincia di Crotone dov’è cresciuto suo padre Enzo. Come riportato da CrotoneNews, il giocatore azzurro ha voluto omaggiare in questo modo il sindaco Antonio Barberio e i cittadini.

Ecco le sue parole:

“Per gli amici di Scandale – le mie radici“

LA FOTO: