Callejon chiede 580 mila per giocare fino ad agosto: Napoli sorpreso

CALLEJON NAPOLI – José Callejon vive questi giorni sapendo che potrebbero essere gli ultimi con la maglia azzurra: ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

CALLEJON SVINCOLATO, SPUNTA LA RICHIESTA AL NAPOLI

E’ spuntata improvvisamente una richiesta economica per continuare a giocare con il Napoli fino al 31 agosto: il quotidiano fa sapere che la condizione dettata dall’agente Quilon non è piaciuta ad ADL. “L’ avvocato di Madrid, ex consulente anche di Benitez, pare abbia chiesto un ingaggio di circa 290mila euro al mese, ovvero circa 580 mila euro per arrivare al 31 agosto. In pratica, altre due mensilità, tenendo conto che l’ ingaggio annuale dello spagnolo è di 3,5 milioni” sono le parole del giornale. Il giocatore non ha ancora trovato una nuova sistemazione: teme di potersi infortunare nel periodo estivo e restare senza maglia.

Il Napoli non si aspettava questa presa di posizione perché, come promesso, ieri è arrivato il pagamento della contesa mensilità di marzo. Si tratta di un trattamento di lusso per i partenopei, a paragone di tanti altri colleghi di serie A.