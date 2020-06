Vinse lo scudetto con Maradona, oggi è un clochard: l’assurda storia di Puzone

Incredibile e sconcertante la storia di Pietro Puzone. L’ex calciatore del Napoli, vincitore di uno scudetto e molto amico di Diego Armando Maradona (si dice che insieme trascorrevano notti di trasgressione), ha avuto un clamoroso declino.

Infatti, come rivelato dalla trasmissione in programma su Radio Marte, La Radiazza, Pietro verserebbe in condizioni disumane, dormirebbe per strada e potrebbe anche essere malato.

È appena stata effettuata una richiesta d’aiuto al sindaco di Acerra, dove l’ex azzurro vive.