Rinnovo Callejon, colpo di scena dello spagnolo: è disposto a giocare gratis i prossimi due mesi!

Il destino di Jose Maria Callejon sembra quasi segnato, il numero sette azzurro con ogni probabilità, il prossimo anno non sarà un giocatore del Napoli. Lo spagnolo difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. Il rischio è che l’esterno spagnolo possa non trovare l’accordo con la società nemmeno per terminare la stagione in corso.

Callejon infatti per ultimare il campionato con la squadra di Gattuso dovrebbe prolungare con il Napoli per almeno altri due mesi. Secondo i colleghi di “calciomercato.it” però pare ci sia un risvolto inaspettato nelle battute finali della storia tra Callejon ed il Napoli.

Secondo quanto raccolto dai colleghi infatti, pare che Callejon non abbia intenzione a lasciare la squadra a stagione in corso e sia disposto anche a firmare gratis i prossimi due mesi. Lo spagnolo avrebbe comunicato oggi la sua disponibilità al club, chiedendo solo un’ulteriore copertura assicurativa in caso di infortuni.