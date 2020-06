Lady Callejon conferma sui social: lo spagnolo può firmare gratis per luglio e agosto!

José Maria Callejon è vicino alla scadenza del contratto con il Napoli fissata per il 30 giugno e non sembra in procinto di voler rinnovare.

Nelle ultime ore però è emersa una notizia che mostra l’attaccamento di José alla società ed alla città: lo spagnolo avrebbe proposto alla dirigenza partenopea di voler giocare gratis l’ultima fase della stagione ma con una copertura assicurativa in caso di infortuni.

LEGGI ANCHE: Rinnovo Callejon, colpo di scena dello spagnolo: è disposto a giocare gratis i prossimi due mesi!

La conferma potrebbe essere arrivata dal profilo social della moglie Marta Ponsati Romero che nelle sue Instagram stories ha aggiunto uno screen raffigurante il titolo: “Callejon niente addio dopo la SPAL: ha proposto di giocare gratis a luglio ed agosto”.