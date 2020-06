Sergio Pellisier: “Gattuso sa come affrontare le grandi squadre. Milik? Concordo con Giuntoli…”

Sergio Pellisier, ex attaccante del Chievo Verona e attuale responsabile dell’area tecnica dei clivensi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole:

“Il Napoli è diventata una squadra importante, sono uniti per lo stesso obiettivo. Gattuso ha fatto una lavoro fantastico sulla testa perché le qualità dei calciatori non sono mai state messe in dubbio. Vincere a Verona non era facile, contro una squadra tosta.

Milik? Ottimo attaccante. Indubbiamente Giuntoli è un direttore esperto e non vuole arrivare in scadenza con un calciatore così importante. È giusto che vada messo in vendita, ma non è facile per il valore del giocatore.

Gattuso sa come affrontare le squadre importanti, lo ha dimostrato battendo la Juventus in finale e ieri il Verona.

Vignati? Ha la visione di un grande calciatore, tecnicamente è validissimo, deve imparare ad essere più cattivo e incisivo. Andrà al Bologna e penso che Mihajlovic riuscirà a fargli uscir fuori i cosiddetti”.