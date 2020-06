Otávio Napoli – Il Napoli mai come in questa stagione si potrebbe trovare davanti ad un bivio ed ad una mini rivoluzione che potrebbe cambiare definitivamente la fisionomia della squadra. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono diversi. In ogni reparto il direttore sportivo azzurro segue diversi giocatori per poter consegnare una squadra competitiva a Gennaro Gattuso.

Uno degli ultimi nomi associati al mercato è quello di Otávio Monteiro del Porto, come rivelato dal collega Antonello Gallo che scrive così su Facebook:

“Qualche conferma dalla penisola iberica e quindi la riporto… Otàvio, brasiliano del Porto sarebbe stato contattato dallo staff partenopeo. Sta disputando una buona annata in Portogallo, la trattativa sembra aperta ed anche la clausola di 60mln non sarebbe data come problema. Contratto in scadenza l’anno prossimo. Sul giocatore anche club spagnoli e francesi”.

Le conferme di un possibile interesse del Napoli per il centrocampista brasiliano arrivano anche da Iker Casillas. L’ex portiere del Real Madrid tramite un post sui social scomparso subito dopo:

Otávio Napoli

“Grande amico e grande giocatore questo Otávio , richiesto da grandi club Europei, come il Siviglia, il Lione e il Napoli“.

Otávio Napoli caratteristiche

Il centrocampista brasiliano classe ’95 si è messo in mostra nel corso della stagione per la sua duttilità esterno rapido, bravo tecnicamente e forte nell’uno contro uno che può giocare sia centrale di centrocampo ma anche trequartista. Il giocatore ha una clausola di 60 milioni e sappiamo che il Porto è da sempre una delle botteghe più care d’Europa.

Con l’emergenza Coronavirus però e il contratto in scadenza nel 2021 i portoghesi potrebbero abbassare le pretese. Il giocatore è anche in possesso di passaporto portoghese, oltre a quello brasiliano, non avrebbe quindi l’inconveniente di essere extracomunitario.