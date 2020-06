Maksimovic-Koulibaly al top: con il rientro di Manolas, Gattuso può contare su una difesa solida e insuperabile

Un solo gol in tre partite. Consideriamo che due di questi incontri erano una semifinale e una finale di Coppa Italia. Consideriamo che le avversarie erano Inter e Juventus, rispettivamente terza e prima in classifica del campionato di Serie A. Veramente niente male.

Il Napoli ha trovato solidità difensiva, compattezza, fiducia, ma soprattutto due calciatori al top: Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly.

L’inizio della stagione non è stato molto buono: 19 gol subiti in 15 partite, solo in campionato. Troppe per una squadra creata per lottare ai vertici. L’arrivo di Gennaro Gattuso cambia tutto: il tecnico calabrese capisce che qualcosa non va, il suo gioco non si può fare sin da subito e bisogna prima migliorare alcuni meccanismi, soprattutto difensivi. Le cose migliorano, poi la pandemia. In questo periodo c’è tanto lavoro a casa, anche mentalmente, poi il campo. Un mese per lavorare ed ecco i risultati.

La forma fisica di Maksimovic, il ritorno ai suoi livelli di Koulibaly e c’è ancora Manolas ai box. L’ex Roma, uno dei più in forma fino allo stop causa Coronavirus, dovrà dare il suo contributo in questo spezzone di stagione. Gattuso può contare su una coppia d’oro, quella attuale, il serbo e il senegalese e sul rientro dell’ex Roma che sicuramente avrà la voglia di mettersi alla pari con i suoi colleghi di reparto.

Considerando la serie di gare che il Napoli dovrà affrontare, non sarà facile mantenere questo status per oltre un mese, ma il periodo di forma dei suoi calciatori e le cinque sostituzioni, può beneficiare la rosa, considerata all’altezza e anche molto larga in termini di numeri. Non dimentichiamo il giovane Luperto, il quale, quando chiamato in causa, ha sempre risposto presente.

Il tecnico calabrese ha cambiato le carta in tavola e ha avuto ragione. Ora la fase difensiva sembra perfetta. L’attuale linea centrale sembra insuperabile e l’ ha dimostrato in Coppa così come in campionato, contro l’Hellas Verona, dove la gara è finita 2-0. Solidità la parola d’ordine, gli azzurri sembrano aver colto alla grande il senso delle parole del loro mister.

EMANUELE PATACCA