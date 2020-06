Bellissimo gesto recapitato a Salvatore, ragazzo tristemente divenuto famoso per l’aggressione subita in scooter nella notte dei festeggiamenti per la vittoria del Napoli in Coppa Italia. Il video della rapina dello scooter a mano armata è diventato subito virale, un trio di malviventi ha ribaltato il mezzo mentre era in moto lungo un vicolo della città, riuscendo nel furto.

Il video virale della rapina subita da Salvatore

Ma ecco la sorpresa: uno scooter nuovo di zecca per lo sfortunato Salvatore, la notizia è circolata immediatamente ma ancora non si conosceva l’identità del benefattore, che segretamente aveva “risarcito” il ragazzo del torto subito. Ed è proprio stamane che l’arcano è stato svelato: è stato il capitano Lorenzo Insigne ad acquistare un nuovo motorino al ragazzo che così, dalla redazione di Radio Marte, ha ringraziato il 24 e gli ha anche cortesemente fatto una richiesta.

Salvatore ringrazia il benefattore, che esce così allo scoperto: Lorenzo Insigne