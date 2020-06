Ghoulam torna in campo dopo nove mesi e regala subito l’assist per il gol di Lozano

Buona la prima per Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino ha giocato mezz’ora di partita dopo ben nove mesi di assenza. Ghoulam mancava dalla sfida del 6 ottobre contro il Torino.

Sul finire della partita Ghoulam ha regalato l’assist a Lozano per il definitivo 2-0 che ha chiuso il match. Doppia gioia per due calciatori che hanno attraversato un periodo molto difficile e sperano di riscattarsi in questo finale di stagione.