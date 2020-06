Genoa-Parma, incredibile Sepe: secondo rigore parato consecutivo!

Momento d’oro per Luigi Sepe, ex portiere del Napoli attualmente in forza al Parma. Dopo aver parato il rigore a Belotti, si è ripetuto dopo meno di una settimana.

L’estremo difensore gialloblù si è reso protagonista di una splendida parata sul tiro dal dischetto di Criscito. Tiro preciso rasoterra del difensore genoano, ma Sepe vola e devia quel tanto che basta per mandare il pallone sul palo. Con questa parata Sepe ha sventato il pareggio del Genoa e ha dato il via alla partita in discesa del Parma.