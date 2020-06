UEFA, il vicepresidente: “Final Eight in Champions? Solo per quest’anno! Tifosi allo stadio? Se in Italia si può andare al cinema…”

Il vicepresidente dell’UEFA Michele Uva ha rilasciato alcune parole nel corso della diretta radiofonica a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

CHAMPIONS, EUROPEI E TIFOSI ALLO STADIO, IL VICEPRESIDENTE DELL’UEFA SPIEGA

“La UEFA ha lavorato affinchè tutte le federazioni tornassero a giocare a calcio. Chi non l’ha fatto, invece, è perché ci sono state raccomandazioni diverse da parte del governo.

Final Eight in Champions? È una formula di emergenza, le gare di andata e ritorno sono affascinanti, la Champions è seguita da un miliardo di persone. Per la prossima stagione si tornerà alla classica formula.

Champions League a Lisbona? Abbiamo cercato di capire quale fosse la migliore soluzione per tutelare la salute di calciatori, staff e giornalisti. La scelta è stata Lisbona perché ci stanno determinate garanzie e perché ai quarti non c’è alcuna squadra portoghese.

Europei spostati? È frutto di un’assunzione di responsabilità che la UEFA ha voluto assumersi anche perché è giusto tutelare il calcio in generale.

Tifosi allo stadio? Non voglio dire nulla in anticipo, alla Champions mancano poco o meno di due mesi. Non dipende dalla UEFA, ma da un discorso della nazione. Il calcio è nato con il pubblico, ma in questo momento bisogna fare un passo alla volta e capire come si evolve la situazione sanitaria che rimane prioritaria. Però se in Italia si può andare al cinema, credo che un giorno sia possibile anche fare accedere i tifosi negli stadi“.