GdS – Hysaj vuole andare via, non gradisce la concorrenza con Di Lorenzo

La Gazzetta dello Sport riporta alcuni aggiornamenti in casa Napoli. Hysaj non vuole contendersi il ruolo con Di Lorenzo e ha chiesto di andare via. Il terzino albanese vorrebbe cambiare aria.

HYSAI A UN PASSO DALL’ADDIO AL NAPOLI

Elseid Hysaj vorrebbe giocare come titolare in un altro club. Il suo contratto con il Napoli è in scadenza nel 2021. Mister Gattuso vorrebbe la permanenza del giocatore nella squadra partenopea, per questo sta provando a convincerlo. Il terzino è nel mirino della Roma, squadra che non gli dispiacerebbe.