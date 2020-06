De Luca: “Metterò la mascherina fino ad ottobre. Fate lo stesso!”

Durante un evento il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’uso della mascherina. Di seguito quanto evidenziato:

DE LUCA SULL’USO DELLE MASCHERINE

“Voi sapete che la nostra regione è stata quella più intransigente sulle chiusure. Ci siamo salvati per questo. Abbiamo chiuso spazi pubblici prima che il Governo e altre regioni lo facessero. Oggi siamo a contagio zero. L’epidemia è sotto controllo e quindi ci sembrava accettabile consentire l’uso facoltativo delle mascherine.

La mascherina va tenuta obbligatoriamente nei luoghi chiusi e dove si possono creare assembramenti. Come vedete io ce l’ho e la terrò fino ad ottobre, fino a quando non saremo tranquilli. Invito anche le famiglie e tutti i concittadini a fare la stessa cosa. Il senso di responsabilità diventa fondamentale”.

SECONDA ONDATA DI CONTAGI

“Noi dobbiamo sempre essere pronti alla risposta più pessimistica. Abbiamo presentato un piano che prevede un raddoppio dei posti in terapia intensiva. In Campania non succederà quello che è successo da altre parti, ma dobbiamo essere pronti. Manterremo gli ospedali dedicati al Covid”.